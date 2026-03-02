Ex-Schalker McKennie verlängert bei Juve

Der US-Amerikaner unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Vertrag, dies teilte der italienische Fußball-Rekordmeister mit.

Der frühere Schalker Weston McKennie bleibt Juventus Turin treu. Der US-Amerikaner unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2030 gültigen Vertrag, dies teilte der italienische Fußball-Rekordmeister am Montag mit. McKennie stand bislang 220-mal für Juve auf dem Platz, er erzielte 26 Tore und sammelte 26 Vorlagen. "Diese Verlängerung verdankt der amerikanische Mittelfeldspieler seinen herausragenden Leistungen", hieß es in der Mitteilung des Klubs.