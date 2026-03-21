Italien: Füllkrug bleibt bei Startelf-Comeback blass

Moritz Pleßmann 21.03.2026 • 20:05 Uhr Niclas Füllkrug steht erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf der AC Mailand. Beim Sieg gegen Turin bleibt er jedoch blass. Die AC rückt vorerst auf fünf Punkte an den Lokalrivalen Inter heran.

Niclas Füllkrug ist bei seinem Startelf-Comeback für die AC Mailand weitestgehend blass geblieben. Beim 3:2-Sieg gegen den FC Turin wirkte der 33-Jährige rund 70 Minuten mit, konnte jedoch kaum Akzente setzen.

Dabei stand Füllkrug erstmals seit dem 11. Januar wieder in der Startelf der Rossoneri. Der ehemalige Dortmunder wartet seit gut zwei Monaten auf seinen zweiten Treffer für Milan.

Serie A: Milan mitten im Meisterschaftskampf

Im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft hat sich Mailand gegen den Lokalrivalen Inter zurückgemeldet. Eine Woche nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom verkürzte der 19-malige Titelträger den Rückstand auf Inter vorerst auf fünf Punkte. Der Tabellenführer ist am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) bei der abstiegsbedrohten AC Florenz zu Gast.

Strahinja Pavlovic (37.) sowie Adrien Rabiot (54.) und Youssouf Fofana (55.) mit einem Doppelschlag erzielten die Tore für Milan. Kurz vor der Pause hatte Giovanni Simeone (44.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Turiner getroffen. Nikola Vlasic (83.) verkürzte vom Elfmeterpunkt.