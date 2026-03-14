Italien: Nächster Dämpfer für Inter

SID 14.03.2026 • 17:04 Uhr Atalanta Bergamo ringt Inter Mailand einen Punkt ab.

Inter Mailand hat im Kampf um die Meisterschaft in der italienischen Serie A erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale AC kam die Mannschaft von Trainer Christian Chivu gegen Atalanta Bergamo nur zu einem 1:1 (1:0) und verpasste es, ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zu festigen. Am Sonntag kann die AC Mailand bei Lazio Rom ihren Rückstand auf fünf Punkte verkürzen.

Pio Esposito (26.) hatte die Mailänder, bei denen Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf stand, in Führung gebracht. Nikola Krstovic (82.) gelang der umstrittene Ausgleich für Bergamo. Inter hatte im Vorfeld des Treffers ein Foulspiel moniert, Trainer Chivu musste nach heftigen Beschwerden mit Gelb-Rot auf die Tribüne.