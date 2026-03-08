Milan gewinnt Derby - Joker Füllkrug unauffällig

SID 08.03.2026 • 22:45 Uhr Beim 1:0-Sieg gegen Inter kommt Nationalstürmer Niclas Füllkrug wieder nur in der Schlussphase zum Einsatz.

Niclas Füllkrug hat sein erstes Mailänder Derby gewonnen, dabei aber keine Argumente für eine WM-Nominierung sammeln können. Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg der AC Mailand gegen den Stadtrivalen Inter wurde der Stürmer erneut erst in der Schlussphase eingewechselt. Als Joker ab der 73. Minute konnte der frühere Bremer und Dortmunder in einer zerfahrenen Schlussphase kaum Akzente setzen.

Der ecuadorianische Linksverteidiger Pervis Estupinán (35.) traf mit seinem ersten Tor für die Gastgeber zum Sieg über den Tabellenführer, bei dem Nationalverteidiger Yann Bisseck in der Startelf stand.

Inter weiterhin souveräner Tabellenführer

Milan festigte mit nun 60 Punkten Platz zwei, liegt aber noch sieben Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter zurück. Milan ist wettbewerbsübergreifend seit sieben Spielen gegen Inter ungeschlagen, zuletzt gewannen die Rotschwarzen das Derby della Madonnina gegen die Schwarzblauen dreimal in Folge ohne Gegentor.