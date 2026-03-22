Serie A: Inter wieder sieglos

Spitzenreiter Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft außer Tritt geraten. Die Lombarden kamen bei der AC Florenz nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben damit zum dritten Mal nacheinander sieglos. Inters Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Mailand (3:2 gegen den FC Turin) schmolz weiter auf nur noch sechs Punkte zusammen. Bei den Gästen stand Nationalspieler Yann Bisseck ebenso in der Startelf wie Robin Gosens bei der Fiorentina.
Inter schon wieder sieglos
Der Vorsprung der Lombarden schmilzt weiter zusammen.
Mit Inter im Tief: Yann Bisseck
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Francesco Esposito ließ Bisseck und Co. durch seinen Führungstreffer in der ersten Minute früh auf ein Ende ihrer Durststrecke hoffen. Allerdings musste Inter noch den Ausgleich durch Cher Ndour (77.) hinnehmen.