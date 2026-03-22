Serie A: Inter wieder sieglos

Spitzenreiter Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft außer Tritt geraten. Die Lombarden kamen bei der AC Florenz nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben damit zum dritten Mal nacheinander sieglos. Inters Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Mailand (3:2 gegen den FC Turin) schmolz weiter auf nur noch sechs Punkte zusammen. Bei den Gästen stand Nationalspieler Yann Bisseck ebenso in der Startelf wie Robin Gosens bei der Fiorentina.