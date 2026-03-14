Serie A: Schockszene in Neapel

Moritz Pleßmann 14.03.2026 • 23:27 Uhr Bei der Partie zwischen Neapel und Lecce kommt es zu unschönen Szenen. Ein Lecce-Spieler bricht zusammen und muss anschließend ins Krankenhaus.

Schockszene in der Serie A: Beim 2:1-Erfolg der SSC Neapel gegen US Lecce brach Lecce-Spieler Lameck Banda kurz vor Ende der Partie zusammen.

Während sich die Mannschaft auf die Ausführung eines Freistoßes vorbereitete, ging der Flügelstürmer in der 87. Minute abseits des Balles und nahe der Seitenlinie zu Boden. Betreuer und Spieler reagierten blitzschnell und eilten zum Nationalspieler Sambias, der augenscheinlich noch bei Bewusstsein war.

Serie A: Banda zur Untersuchung im Krankenhaus

Auch das medizinische Personal handelte schnell und kam mit einer Trage und einem Golfcart auf den Platz. Nach wenigen Minuten Behandlung wurde der 25-Jährige unter Applaus des gesamten Stadions vom Platz gefahren.

Wie sein Team später mitteilte, wurde er in ein Krankenhaus in Neapel gebracht und dort weiter untersucht. Laut DAZN Italia hatte Banda kurz vorher einen Schlag auf die Brust erhalten und deswegen Schwierigkeiten mit dem Atmen gehabt.