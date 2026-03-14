Serie A: Schockszene in Neapel

Schockszene in der Serie A: Beim 2:1-Erfolg der SSC Neapel gegen US Lecce brach Lecce-Spieler Lameck Banda kurz vor Ende der Partie zusammen.
Schockszene in Neapel
Während sich die Mannschaft auf die Ausführung eines Freistoßes vorbereitete, ging der Flügelstürmer in der 87. Minute abseits des Balles und nahe der Seitenlinie zu Boden. Betreuer und Spieler reagierten blitzschnell und eilten zum Nationalspieler Sambias, der augenscheinlich noch bei Bewusstsein war.
Serie A: Banda zur Untersuchung im Krankenhaus
Auch das medizinische Personal handelte schnell und kam mit einer Trage und einem Golfcart auf den Platz. Nach wenigen Minuten Behandlung wurde der 25-Jährige unter Applaus des gesamten Stadions vom Platz gefahren.
Wie sein Team später mitteilte, wurde er in ein Krankenhaus in Neapel gebracht und dort weiter untersucht. Laut DAZN Italia hatte Banda kurz vorher einen Schlag auf die Brust erhalten und deswegen Schwierigkeiten mit dem Atmen gehabt.
„Er schien zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren zu haben, und erste Berichte von der Seitenlinie lassen hinsichtlich seines Zustands auf das Beste hoffen“, hieß es dort weiter.