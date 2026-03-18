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Erstes Tor nach Herzstillstand: Emotionaler Moment in England

Erstes Tor nach Herzstillstand

Im Dezember 2024 erlitt Edoardo Bove auf dem Platz einen Herzstillstand. Nun hat der Italiener seine Rückkehr in den Fußball endgültig vergoldet.
Micky van de Ven weist Berichte scharf zurück, wonach die Spurs-Spieler in dieser Saison aufgegeben hätten. Der ehemalige Wolfsburg-Verteidiger bezeichnet die Vorwürfe als falsch und stellt sie infrage.
Jakob Lüers
Im Dezember 2024 erlitt Edoardo Bove auf dem Platz einen Herzstillstand. Nun hat der Italiener seine Rückkehr in den Fußball endgültig vergoldet.
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