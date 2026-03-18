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Erstes Tor nach Herzstillstand: Emotionaler Moment in England
Erstes Tor nach Herzstillstand
Im Dezember 2024 erlitt Edoardo Bove auf dem Platz einen Herzstillstand. Nun hat der Italiener seine Rückkehr in den Fußball endgültig vergoldet.
Jakob Lüers
18.03.2026 • 14:10 Uhr
Im Dezember 2024 erlitt Edoardo Bove auf dem Platz einen Herzstillstand. Nun hat der Italiener seine Rückkehr in den Fußball endgültig vergoldet.
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