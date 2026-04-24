Serie A: Trainer-Legende legt Berater-Amt nach Zoff nieder

SID 24.04.2026 • 10:45 Uhr Schon länger hing der Haussegen bei der Roma schief. Nun kommt es zum Bruch mit einer Vereinsikone.

Der italienische Fußball-Traditionsklub AS Rom und Berater Claudio Ranieri gehen getrennte Wege. Das berichten italienische Medien am Freitag übereinstimmend. Die Entscheidung fiel nach internen Spannungen zwischen Ranieri und Trainer Gian Piero Gasperini.

Ranieri hatte den Ex-Meister im November 2024 als Interimstrainer übernommen und den Klub bis zum Saisonende betreut. Im Sommer 2025 wechselte der 74-Jährige dann in die Beraterrolle.

Serie A: Unrühmliches Ende der dritten Amtszeit

Auslöser des jüngsten Streits waren öffentliche Aussagen Ranieris zur Spielerwahl und internen Entscheidungsprozessen. Der Verein und sein US-amerikanischer Eigentümer Dan Friedkin hingegen bewerten die aktuelle sportliche Entwicklung sowie Gasperinis Arbeit mit jungen Spielern positiv und setzen daher auf Kontinuität.

Für Ranieri ist die Trennung von dem Klub seiner Heimatstadt ein unrühmliches Ende seiner dritten Amtszeit. Er stand bereits von 2009 bis 2011 sowie 2019 an der Seitenlinie des Tabellensechsten der Serie A und gilt in Rom als Vereinsikone.