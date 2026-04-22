AS Rom bietet für Leverkusens Alajbegovic

SID 22.04.2026 • 10:31 Uhr Die AS Rom intensiviert wohl sein Buhlen um den bosnischen Nationalspieler Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen. 25 bis 30 Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum.

Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom intensiviert sein Buhlen um den bosnischen Nationalspieler Kerim Alajbegovic von Bayer Leverkusen. Der Hauptstadtklub habe Gespräche mit Vereinsvertretern sowie dem Vater des 18-Jährigen aufgenommen, berichtete die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport.

Demnach will die Roma den Transfer priorisieren und sich im Wettbewerb mit anderen Topklubs wie SSC Napoli und AC Milan durchsetzen.

Als Ablösesumme stehen 25 bis 30 Millionen Euro im Raum. Das Gehalt des Offensivspielers soll zunächst unter einer Million Euro pro Jahr liegen und leistungsabhängig steigen. Die Konkurrenz ist allerdings groß.

Leverkusen: Auch Dortmund an Alajbegovic interessiert?

Neben italienischen Interessenten sollen auch Vereine aus England und Spanien den Spieler beobachten, der aktuell für Red Bull Salzburg spielt und im Sommer zu Bayer zurückkehrt. Dort steht er bis 2031 unter Vertrag. Auch Bundesligist Borussia Dortmund soll an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert sein.