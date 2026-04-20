Fiorentina patzt im Abstiegskrimi – Gosens verletzt bei 1:1

Robin Gosens hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz einen womöglich vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Die Fiorentina musste sich am Montagabend beim direkten Konkurrenten US Lecce trotz Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der deutsche Außenverteidiger musste früh verletzt raus.
Florenz verpasst Big Points
Beim direkten Konkurrenten Lecce reicht es nach Führung nur zu einem 1:1 - das Polster nach unten bleibt aber beruhigend. Gosens muss früh raus.
Viel Kampf: Gosens gegen Lecces Pierotti
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Florenz hält Abstiegskonkurrenz auf Distanz
Florenz hielt damit Lecce, das auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, zwar mit acht Punkten Vorsprung auf Distanz – bei einem Sieg wäre das Elf-Punkte-Polster bei nur noch fünf ausstehenden Spielen wohl gleichbedeutend mit der Rettung gewesen.
Harrison trifft, Gosens muss raus
Für die seit sechs Spielen ungeschlagene Fiorentina, die am Donnerstag gegen Crystal Palace im Viertelfinale der Champions League gescheitert war, traf der Engländer Jack Harrison (30.) zur Führung. Tiago Gabriel (71.) gleich aus. Gosens begann auf der angestammten Linksverteidiger-Position, musste allerdings schon in der 11. Minute ausgewechselt werden.