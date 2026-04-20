Fiorentina patzt im Abstiegskrimi – Gosens verletzt bei 1:1

SID 20.04.2026 • 23:01 Uhr Beim direkten Konkurrenten Lecce reicht es nach Führung nur zu einem 1:1 - das Polster nach unten bleibt aber beruhigend. Gosens muss früh raus.

Robin Gosens hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz einen womöglich vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Die Fiorentina musste sich am Montagabend beim direkten Konkurrenten US Lecce trotz Führung mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der deutsche Außenverteidiger musste früh verletzt raus.

Florenz hält Abstiegskonkurrenz auf Distanz

Florenz hielt damit Lecce, das auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, zwar mit acht Punkten Vorsprung auf Distanz – bei einem Sieg wäre das Elf-Punkte-Polster bei nur noch fünf ausstehenden Spielen wohl gleichbedeutend mit der Rettung gewesen.

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