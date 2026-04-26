Serie A: Deutscher lässt Inter jubeln - Titel zum Greifen nah

SPORT1 26.04.2026 • 19:58 Uhr Die Mailänder haben bei vier ausstehenden Spielen der Serie A zehn Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger Neapel.

Inter Mailand ist die 21. Meisterschaft in Italien kaum mehr zu nehmen. Das Team um den deutschen Nationalspieler Yann Bisseck kam am 34. Spieltag der Serie A beim FC Turin zu einem 2:2 (1:0) und hat bei vier ausstehenden Spielen zehn Punkte Vorsprung vor Titelverteidiger SSC Neapel.

Inter weist zudem die deutlich bessere Tordifferenz auf. Am kommenden Sonntag kann Inter gegen Parma mit einem Heimsieg auch die letzten Zweifel beseitigen.

Serie A: Bisseck trifft per Kopf nach Ecke – Dimarco mit Rekord

Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram brachte Inter in Turin in der 23. Minute in Führung. Bisseck erzielte per Kopf in der 61. Minute nach einem Eckball das 2:0. Für den 25 Jahre alten Innenverteidiger war es der dritte Saisontreffer. Giovanni Simeone gelang der Anschluss (70.), Nikola Vlasic glich per Handelfmeter (79.) aus.

Einen neuen Rekord stellte derweil Federico Dimarco auf. Der Italiener bereitete beide Treffer vor und stellte mit den Vorlagen 16 und 17 in dieser Spielzeit einen neuen Rekord für meisten Vorlagen in einer Serie-A-Saison auf.

Inter hatte in der vergangenen Woche bereits das Pokalfinale in Italien erreicht. Am 13. Mai trifft das Team von Trainer Cristian Chivu auf Lazio Rom. Für Inter wäre es der zehnte Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. In der Königsklasse war der italienische Traditionsklub in den Playoffs für das Achtelfinale sensationell an Außenseiter Bodö Glimt gescheitert.