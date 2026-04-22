Elfmeter-Drama in Italien

SID 22.04.2026 • 23:58 Uhr Lazio Rom steht im Pokal-Finale in Italien. In Bergamo kommt es zum Elfmeter-Drama.

Lazio Rom steht nach einem Elfmeterdrama zum elften Mal im Finale der Coppa Italia.

Das Team von Trainer Maurizio Sarri setzte sich am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen durch, im ersten Duell hatte es ein 2:2 gegeben. Lazio trifft im Finale am 13. Mai auf Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand.

Alessio Romagnoli (84.) brachte die Römer spät in Führung, Mario Pasalic (86.) sorgte kurz darauf für den Ausgleich und die Verlängerung. Im Elfmeterschießen wurde Edoardo Motta zum gefeierten Helden, der Lazio-Schlussmann parierte viermal nacheinander.