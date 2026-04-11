Erster Dreierpack der Saison! Italien feiert Ex-BVB-Star

Moritz Pleßmann 11.04.2026 • 10:16 Uhr Donyell Malen erzielt für die AS Rom gegen Pisa einen Dreierpack. Dem ehemaligen BVB-Star gelingt dieses Kunststück als erstem Spieler in dieser Serie-A-Saison. Die Presse feiert den Niederländer.

Wahnsinniger Abend für Ex-BVB-Star Donyell Malen! Der Niederländer schnürte innerhalb von nur 52 Minuten einen Dreierpack und sorgte so im Alleingang für den 3:0-Erfolg der AS Rom gegen Pisa.

Damit ist der 27-Jährige der erste Spieler in dieser Saison, der in der Serie A drei Tore in einem Spiel erzielen konnte. Zuletzt gelang dies Mateo Retegui am 8. Februar des letzten Jahres. Mit nun zehn Toren steht Malen außerdem schon auf dem dritten Platz der Torjägerliste – und das nach gerade einmal zwölf absolvierten Partien.

Erst im Januar war Malen von Aston Villa an den Hauptstadtklub ausgeliehen worden, seitdem hat nur Bayern-Star Harry Kane mehr Tore (11) in Europas Top-5-Ligen erzielt. Wenig überraschend wurde er daher auch zum Man of the Match gewählt. Die Roma hält mit dem Sieg als Sechster weiter Anschluss an die Champions-League-Plätze.

Serie A: „Es ist Malens Abend“

Und auch die italienische Presse feierte Malen. „Es ist Malens Abend, er erzielt einen unglaublichen Dreierpack“, schrieb etwa der Corriere dello Sport. Tuttosport bezeichnete den Sieg als „Kinderspiel“, angeführt von einem „überragenden Malen. Der Niederländer war nicht zu bremsen“.

Bremsen konnte ihn an diesem Abend nur sein eigener Trainer Gian Piero Gasperini, der ihn nach 78 Minuten vom Platz nahm. „Hier endet das unglaubliche Spiel von Malen, der unter Standing Ovations vom Platz geht“, beschrieb der Corriere dello Sport die Szenen im Stadio Olimpico. „Das Olimpico springt auf“, hieß es bei der Gazzetta dello Sport.