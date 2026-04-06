Füllkrug glücklos und ausgewechselt - bittere Pleite für Milan

SID 06.04.2026 • 22:42 Uhr Neapel jubelt in der Schlussphase und ist neuer Tabellenzweiter. Niclas Füllkrug wird bei Milan nach einer Stunde ausgewechselt.

Für Niclas Füllkrug und die AC Mailand ist die italienische Meisterschaft wohl endgültig in unerreichbare Ferne gerückt. Die Rossoneri verloren das Topspiel der Serie A am Ostermontag bei Titelverteidiger SSC Neapel 0:1 (0:0) und rutschten auf den dritten Tabellenplatz ab.

Napoli ist nach dem fünften Sieg in Serie der neue erste Verfolger von Spitzenreiter Inter Mailand, dessen Vorsprung nach dem 5:2 gegen die AS Rom vom Vortag aber auf bereits sieben Punkte anwuchs. Milan liegt als Dritter nun neun Zähler zurück. Sieben Spieltage stehen noch aus.

Füllkrug glücklos ausgewechselt

Matteo Politano (79.) entschied ein lange zähes Spitzenspiel am Fuße des Vesuvs mit seinem Schuss aus kurzer Distanz. Füllkrug stand da bereits nicht mehr auf dem Feld: Der Nationalstürmer hatte neben dem früheren Leipziger Christopher Nkunku im Sturm begonnen, blieb aber glücklos und wurde in der 63. Minute ausgewechselt.

Nach einer lahmen ersten Hälfte intensivierte Neapel seine Bemühungen. Giovane zwang Milan-Keeper Mike Maignan mit einem Schuss aus dem rechten Halbraum zu einer starken Parade (51.).