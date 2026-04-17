Serie A: Inter Mailand klar auf Meisterkurs

SID 17.04.2026 • 22:43 Uhr Inter braucht aus den letzten fünf Spielen nur noch sieben Punkte, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

Inter Mailand kann den Meistersekt kaltstellen: Der Tabellenführer der italienischen Serie A hat sein Heimspiel gegen Cagliari Calcio nach zähem Beginn 3:0 (0:0) gewonnen und den Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel auf zunächst zwölf Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger empfängt am Samstag Lazio Rom.

Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram (52.) mit seinem elften Saisontor, Nicolo Barella (56.) und Piotr Zielinski (90.+2) trafen nach der Pause, es war der dritte Sieg in Folge. Inter braucht aus den letzten fünf Spielen noch sieben Punkte, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

Rückschlag für Como im CL-Rennen

Das Überraschungsteam Como 1907 kassierte derweil im Kampf um die Champions-League-Teilnahme einen Rückschlag. Der Tabellenfünfte verlor bei US Sassuolo Calcio 1:2 (1:2) und kassierte die zweite Niederlage in Folge.