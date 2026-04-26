Schiedsrichter-Betrugsverdacht in Italien

SID 26.04.2026 • 12:55 Uhr Referee-Skandal in Italien? Koordinator Gianluca Rocchi legt sein Amt nieder, nachdem Vorwürfe gegen ihn laut werden.

Dem italienischen Fußball droht ein neuer Schiedsrichter-Skandal. Gianluca Rocchi, Referee-Koordinator für die Serie A und B, legte am Wochenende seit Amt nieder, nachdem die Staatsanwaltschaft Mailand Ermittlungen wegen mutmaßlicher Beteiligung an Sportbetrug gegen seine Person aufgenommen hatte.

Auch der VAR-Supervisor Andrea Gervasoni zog mit einer entsprechenden Entscheidung nach, das teilte der Schiedsrichterverband AIA in einer Mitteilung am Samstagabend mit. Über weitere personelle Konsequenzen werde nun in Kürze beraten.

Rocchi unter Verdacht: VAR-Manipulation?

Rocchi soll den Ermittlungen zufolge Druck auf Schiedsrichter ausgeübt und Einfluss auf VAR-Entscheidungen genommen haben.

Zudem geht es um den Vorwurf, bei Ansetzungen Referees ausgewählt zu haben, die Inter Mailand zugeneigt gewesen seien, wie Gazzetta dello Sport berichtet. Im Fokus stehen mehrere Spiele der aktuellen Saison 2025/2026.

Rocchi (52) wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, er habe stets korrekt gehandelt. Die Selbst-Suspendierung sei erfolgt, um den Ablauf der Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen. Er ist seit 2021 Schiedsrichterkoordinator für die Serie A und B.

Minister droht Konsequenzen an

Auch die italienische Sportjustiz befasst sich mit dem Fall: Die Staatsanwaltschaft des Fußballverbands FIGC forderte die Ermittlungsakten aus Mailand an. Sportminister Andrea Abodi stellte Konsequenzen in Aussicht, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.

Der Skandal erinnert an die Affäre „Calciopoli“, die 2006 mit dem Abstieg des Rekordmeisters Juventus Turin in die Serie B endete. Der Klub war in den Manipulationsskandal verwickelt, in dem Schiedsrichter-Ansetzungen beeinflusst wurden.