Nach Gattuso-Aus: Italien stellt Interimscoach vor

SID 10.04.2026 • 15:45 Uhr Nach der verpassten WM-Teilnahme hatte der Verband FIGC die Zusammenarbeit mit Nationaltrainer Gennaro Gattuso beendet.

Nach der Trennung von Gennaro Gattuso wird der U21-Coach Silvio Baldini vorerst die italienische Fußball-Nationalmannschaft betreuen. Das teilte der Verband FIGC am Freitag mit. Baldini wird demnach für die Testspiele des viermaligen Weltmeisters am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland an der Seitenlinie stehen.

Die FIGC und Gattuso hatten nach der verpassten Qualifikation für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada ihre Zusammenarbeit beendet. Einen neuen Vollzeit-Nationaltrainer will der Verband erst nach den Präsidentschaftswahlen im Juni ernennen.

Zuletzt hatte sich Napoli-Coach Antonio Conte für eine zweite Amtszeit ins Gespräch gebracht. „Wäre ich Verbandschef, würde ich mich selbst in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass der Name von Antonio Conte unter den Kandidaten auftaucht – aus vielen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld“, sagte der 56-Jährige laut der Gazzetta dello Sport.