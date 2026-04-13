Großer Beifall: Gosens glänzt als Matchwinner

SID 13.04.2026 • 22:46 Uhr Robin Gosens wird zum Matchwinner für Florenz. Der deutsche Linksverteidiger köpft das entscheidende Tor gegen Lazio Rom.

Dank Robin Gosens ist der italienische Erstligist AC Florenz dem Klassenerhalt wieder ein großes Stück näher gekommen. Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg der Viola gegen Lazio Rom erzielte der 24-malige Nationalspieler den entscheidenden Treffer.

Nach nun fünf Spielen ohne Niederlage klettert der schon abgeschriebene Klub aus der Toskana auf Tabellenplatz 15 und hat acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Florenz hatte von den ersten 15 Saisonspielen kein einziges gewonnen, lag Mitte Dezember mit nur sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hatte acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Gosens wird unter großem Beifall ausgewechselt

Gosens traf in der 28. Spielminute mit einem wunderbar platzierten Kopfball. Für den Linksverteidiger, der in der 80. Minute unter großem Beifall ausgewechselt wurde, war es der dritte Saisontreffer und der erste seit Anfang Januar.