Die AC Mailand hat in der italienischen Serie A Platz zwei wieder zurückerobert. Milan siegte mit Bankdrücker Niclas Füllkrug mit 1:0 (1:0) bei Hellas Verona und zog damit mit 66 Zählern an der punktgleichen SSC Neapel vorbei. Spitzenreiter Inter Mailand (78 Punkte) ist weit enteilt.
Milan erobert ohne Füllkrug Platz zwei
Die Qualifikation für die Champions League ist fast sicher.
Adrien Rabiot trifft für Milan
Adrien Rabiot erzielte den Siegtreffer der Gäste (41.), bei denen Füllkrug nicht zum Einsatz kam. Durch den Sieg hat Milan die Qualifikation für die Champions League dicht vor Augen. Der Vorsprung auf Platz fünf beträgt bei noch fünf ausstehenden Spielen acht Punkte.