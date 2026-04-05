Mit Calhanoglu-Traumtor: Inter beendet Negativserie gegen Roma

SID 05.04.2026 • 22:44 Uhr Der Spitzenreiter der Serie A meldet sich nach drei sieglosen Spielen zurück. Neben Calhanoglu glänzt ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Profi.

Tabellenführer Inter Mailand hat seine kleine Ergebniskrise in der Serie A beendet und einen wichtigen Dreier im Kampf um die italienische Meisterschaft eingefahren.

Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gewann sein Heimspiel gegen die AS Rom nach einer starken zweiten Hälfte 5:2 (2:1) und verschaffte sich im Titelrennen wieder Luft.

Weltmeister Lautaro Martínez traf bereits nach 60 Sekunden zur Inter-Führung. Gianluca Mancini (40.) glich für die Gäste nach einer starken Phase aus, doch Hakan Calhanoglu (45.+2) schlug mit einem Distanz-Hammer aus mehr als 30 Metern noch vor der Pause zurück. Der Ball nahm eine Flugkurve ein, auf die er nur von wenigen Spielern geschickt werden kann.

Auch Thuram liefert ein starkes Spiel ab

Erneut Martinez (52.) sowie der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (55.), der zuvor schon beide Martinez-Treffer vorbereitet hatte, und Nicolo Barella (63.) schraubten das Ergebnis nach dem Seitenwechsel weiter in die Höhe. Nach dem zweiten Gäste-Treffer durch Lorenzo Pellegrini (70.) kam keine Spannung mehr auf.