0:3-Pleite! AC Mailand blamiert sich – Champions League wackelt

SID 11.04.2026 • 20:05 Uhr Es war die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen. Niclas Füllkrug wurde nach der Pause eingewechselt.

Die AC Mailand hat in der Serie A einen herben Dämpfer kassiert und muss allmählich um die Qualifikation für die Champions League fürchten.

Mit Joker Niclas Füllkrug verlor der Tabellendritte gegen Udinese Calcio mit 0:3 (0:2) und bot eine schwache Leistung.

Juventus wittert Milans Formkrise

Verfolger Juventus Turin, momentan Fünfter, könnte mit einem Sieg am Abend bei Atalanta Bergamo bis auf drei Punkte an Mailand heranrücken.

Die Form spricht derzeit klar gegen Milan: In der gesamten Saison gab es bislang nur fünf Niederlagen – drei davon aber in den vergangenen vier Wochen.

Eigentor bringt Gäste in Front

Davide Bartesaghi (27.) sorgte mit einem Eigentor für die Führung der Gäste, er lenkte einen Schuss von Arthur Atta entscheidend ab.