0:3-Pleite! AC Mailand blamiert sich – Champions League wackelt

Die AC Mailand hat in der Serie A einen herben Dämpfer kassiert und muss allmählich um die Qualifikation für die Champions League fürchten.
Joker Füllkrug verliert mit Milan
Mit Joker Niclas Füllkrug verlor der Tabellendritte gegen Udinese Calcio mit 0:3 (0:2) und bot eine schwache Leistung.
Juventus wittert Milans Formkrise
Verfolger Juventus Turin, momentan Fünfter, könnte mit einem Sieg am Abend bei Atalanta Bergamo bis auf drei Punkte an Mailand heranrücken.
Die Form spricht derzeit klar gegen Milan: In der gesamten Saison gab es bislang nur fünf Niederlagen – drei davon aber in den vergangenen vier Wochen.
Eigentor bringt Gäste in Front
Davide Bartesaghi (27.) sorgte mit einem Eigentor für die Führung der Gäste, er lenkte einen Schuss von Arthur Atta entscheidend ab.
Später trafen noch Jurgen Ekkelenkamp (37.) per Kopf und Atta (71.) mit einem platzierten Schuss. Der deutsche Stürmer Füllkrug wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, bei seiner besten Chance köpfte er am Tor vorbei (56.).