Pokalfinale verpasst: Kempf und Como verspielen Sieg über Inter

SID 21.04.2026 • 23:06 Uhr Inter Mailand sieht nach einem 0:2-Rückstand wie der sichere Verlierer aus, doch das startet ein fulminantes Comeback.

Der italienische Überraschungs-Klub Como 1907 hat in einem dramatischen Spiel seinen ersten Einzug ins Finale der Coppa Italia verpasst. Mit dem früheren deutschen U21-Nationalspieler Marc Oliver Kempf in der Startelf verspielten die Lombarden im Rückspiel beim großen Nachbarn Inter Mailand eine 2:0-Führung und verloren mit 2:3 (1:0).

Das Hinspiel in Como hatte 0:0 geendet. Schon neun Tage zuvor hatte Como gegen Inter in der Liga daheim einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben und eine 3:4-Niederlage kassiert. 1985/86 war Como in seinem zuvor einzigen Pokal-Halbfinale an Sampdoria Genua gescheitert.

Calhanoglu-Doppelpack bringt Inter zurück

Martin Baturina (32.) auf Vorlage des früheren HSV-Profis Ignace Van der Brempt sowie Lucas Da Cunha (48.) trafen für die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas. In der Schlussphase gelang Inter angeführt vom überragenden Hakan Calhanoglu die Wende: Der frühere Bundesliga-Spieler (HSV, Leverkusen) traf zweimal selbst (69./86.) und bereitete das dritte Tor durch Petar Susic (89.) vor.

Der starke Innenverteidiger Kempf traf per Kopf die Latte (10.). Der deutsche Angreifer Nikolas Kühn blieb bei Como auf der Bank, Inter-Verteidiger Yann Bisseck wurde eingewechselt.

Auf wen trifft Inter im Finale?

Inter trifft im Endspiel am 13. Mai in Rom auf Lazio oder Atalanta Bergamo, die sich im Hinspiel 2:2 getrennt hatten. Das Rückspiel findet am Mittwoch (21.00/DAZN) in Bergamo statt. Inter hat damit die Chance auf seinen zehnten Pokalsieg, zuletzt standen die Nerazzurri beim Erfolg 2023 im Finale.