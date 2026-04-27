Schock vor WM: Modric bricht Jochbein – Kroatien bangt

Der kroatische Nationalmannschaftskapitän Luka Modric hat sich sechs Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einen Jochbeinbruch zugezogen. Das teilte sein Klub AC Mailand am Montag mit.
Sechs Wochen vor WM: Modric erleidet Jochbeinfraktur
Der Kroate verletzte sich bei einem Zusammenprall im Gesicht.
Erleidet Jochbeinbruch vor WM: Luka Modric
© AFP/SID/Stefano RELLANDINI
Jochbeinbruch erfordert schnelle OP
„Die heute durchgeführten Untersuchungen haben eine Fraktur seines linken Jochbeins ergeben, die eine Operation erfordert, die in wenigen Stunden angesetzt ist. Weitere Details werden nach dem Eingriff bekannt gegeben“, schrieb der italienische Klub in einer Erklärung.
Modric erneut als Kapitän geplant
Sofern sich der kroatische Rekordnationalspieler rechtzeitig erholt, soll er seine Mannschaft wie schon 2018 und 2022 bei der WM als Kapitän anführen. Wie lange er ausfallen wird, gab der aktuell Tabellendritte der Serie A jedoch nicht bekannt. Modric (40) war am Sonntag im Ligaduell mit Juventus Turins Manuel Locatelli zusammengeprallt und wurde kurz darauf mit einem Eisbeutel im Gesicht ausgewechselt.