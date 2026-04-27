Schock vor WM: Modric bricht Jochbein – Kroatien bangt

SID 27.04.2026 • 17:56 Uhr Der Kroate verletzte sich bei einem Zusammenprall im Gesicht.

Der kroatische Nationalmannschaftskapitän Luka Modric hat sich sechs Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einen Jochbeinbruch zugezogen. Das teilte sein Klub AC Mailand am Montag mit.

Jochbeinbruch erfordert schnelle OP

„Die heute durchgeführten Untersuchungen haben eine Fraktur seines linken Jochbeins ergeben, die eine Operation erfordert, die in wenigen Stunden angesetzt ist. Weitere Details werden nach dem Eingriff bekannt gegeben“, schrieb der italienische Klub in einer Erklärung.

Modric erneut als Kapitän geplant