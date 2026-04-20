Horror-Verletzung: Klinsmann-Sohn bricht Halswirbel – Saison-Aus

Schock für Jonathan Klinsmann: Der Torwart des italienischen Zweitligisten AC Cesena hat laut Klubangaben eine Fraktur des ersten Halswirbels erlitten. Der Sohn des 1990-Weltmeisters Jürgen Klinsmann musste im Auswärtsspiel am Samstag bei US Palermo (0:2) nach einem Zusammenstoß ausgewechselt und ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Klinsmann fällt langfristig aus

Die Saison ist für den Stammkeeper von Cesena damit beendet. Klinsmann soll weiteren Untersuchungen sowie einer neurochirurgischen Fachberatung unterzogen werden. Marco De Marchi, Manager von Jonathan Klinsmann, zeigte sich besorgt. „Der Weg zur Heilung wird lang sein“, sagte De Marchi laut Medienangaben. Der in München geborene Klinsmann spielt seit 2024 in Italien.