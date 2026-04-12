Inter dreht 0:2 in Como – jetzt 9 Punkte vorne!

SID 12.04.2026 • 22:44 Uhr Inter Mailand kommt stark zurück und macht einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Tabellenführer Inter Mailand hat den Patzer der Konkurrenz genutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in der italienischen Serie A auf neun Punkte ausgebaut.

Milan dreht 0:2 gegen Como

Bei Überraschungsteam Como 1907 kamen die Mailänder stark zurück und drehten einen 0:2-Rückstand in ein 4:3 (1:2). Como hätte mit einem Sieg Platz vier von Juventus Turin zurückerobert und gleichzeitig für etwas mehr Spannung im Meisterschaftskampf gesorgt.

Inter kontert Comos Doppelschlag

Das Team vom Comer See schien zunächst zur Stolperfalle für den Favoriten zu werden. Alex Valle (36.) und Nico Paz (45.) brachten Como in Führung. Doch wenige Sekunden nach dem zweiten Treffer schlug Inter durch Marcus Thuram zurück (45.+2).

Kempf schenkt Thuram zweiten Treffer

Im zweiten Durchgang zogen die Mailänder das Tempo an, allerdings half der Gegner auch mit. Bei Thurams zweitem Tor (49.) legte ihm Gegenspieler Marc-Oliver Kempf den Ball in den Lauf.

Dumfries’ Doppelpack sichert Inter-Sieg

Denzel Dumfries sorgte ebenfalls mit einem Doppelpack (59., 72.) für den Sieg. In der Schlussphase verkürzte Lucas Da Cunha per Foulelfmeter nach Videobeweis nochmal (89.). In neun Tagen treffen sich die beiden Teams im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia wieder.

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