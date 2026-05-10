Ex-BVB-Star Donyell Malen sorgt für Rom-Wahnsinn

Moritz Thienen 10.05.2026 • 21:31 Uhr Donyell Malen schießt AS Rom in letzter Sekunde zum Sieg. In Italien wird er anschließend gefeiert.

Mit einer unglaublichen Nachspielzeit hält AS Rom die Träume von der Champions League am Leben. Die Roma setzte sich in der Serie A dramatisch mit 3:2 bei Parma Calcio durch.

Bis zur vierten Minute der Nachspielzeit hatte Rom noch mit 1:2 zurückgelegen, doch dann entwickelte sich eine Nachspielzeit der Extraklasse. Erst traf Devyne Rensch zum 2:2-Ausgleich (90.+4), dann sah Parmas Sascha Britschgi für ein Foul im Strafraum die Gelb-Rote-Karte. Beim anschließenden Elfmeter blieb Donyell Malen cool und traf zum 3:2.

Durch den Sieg darf die Roma weiter auf eine Teilnahme an der Champions League hoffen. Zwei Spieltage vor Schluss liegt man mit 67 Punkten auf dem fünften Platz. Juventus Turin und die AC Milan haben aber nur einen Punkt mehr auf dem Konto.

Der ehemalige BVB-Stürmer Malen wurde nicht nur wegen seines späten Treffers zum Hauptdarsteller. Der Niederländer hatte Rom in der 22. Minute in Führung gebracht, ehe er in der Nachspielzeit zum Helden wurde.

Serie A: Italienische Presse feiert Malen

Die Malen-Show sorgte für große Begeisterung in Italien. „Malen der Wirbelsturm! Elfmetertor in der 101. Minute: Roma gewinnt in Parma und hält den Champions-League-Traum am Leben“, titelte die Sportzeitung La Gazzetta dello Sport.

„Malen ist nicht zu bremsen: schon wieder ein Doppelpack!“, schrieb Corriere dello Sport: „Rom feiert einen unglaublichen Sieg in Parma. In der Nachspielzeit dreht man das Spiel und hält die Champions-League-Hoffnung am Leben.“

Seitdem Malen im Winter auf Leihbasis von Aston Villa nach Rom gewechselt ist, blüht er so richtig auf. In 16 Spielen in der Serie A kommt er auf 13 Tore und zwei Torvorlagen.