"Delirium in San Siro": Inter Mailand feiert Scudetto

SPORT1 03.05.2026 • 22:40 Uhr Die Mailänder feiern vorzeitig die italienische Meisterschaft. Ein weiterer Titel könnte folgen.

Jubel in Schwarz-Blau: Inter Mailand hat zum 21. Mal die italienische Meisterschaft gewonnen.

Die Mannschaft um den Deutschen Yann Bisseck machte den Scudetto am Sonntagabend mit einem 2:0 (1:0) gegen Parma Calcio vorzeitig perfekt. Drei Spieltage vor Schluss sind die Nerazzurri an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen.

Inter Mailand: „In zwölf Monaten von der schwärzesten Nacht bis zum Triumph“

Der frühere Gladbacher Marcus Thuram (45.+1.) und der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (80.) trafen für Inter zum 26. Saisonsieg. Die Mailänder liegen damit zwölf Punkte vor der SSC Neapel, die im vergangenen Jahr triumphiert hatte. Bereits ein Remis hätte Inter für den Titel genügt. Bisseck, der auf ein Länderspiel für die DFB-Auswahl kommt, stand in der Startelf.

„In zwölf Monaten von der schwärzesten Nacht bis zum Triumph“, titelte die Italienische Gazetta dello Sport und spielte dabei auf die herbe Niederlage im Finale der vergangenen Champions-League-Saison gegen Paris Saint-Germain an. Die Corriero dello Sport spricht vom „Delirium in San Siro“.

Serie A: Schweigeminute für Zanardi

Die Mannschaft von Trainer Christian Chivu hat zudem die Chance auf das erste Double seit der Saison 2010/11. Im Pokalfinale trifft Inter um die früheren Bundesligaprofis Yann Sommer, Hakan Calhanoglu, Thuram, Mchitarjan und Manuel Akanji am 13. Mai auf Lazio Rom. In der Champions League war der Traditionsklub im Achtelfinale sensationell an Außenseiter Bodö Glimt gescheitert.

Nach einer Schweigeminute für den verstorbenen früheren Rennfahrer Alex Zanardi legte Inter im ausverkauften Fußball-Tempel San Siro zunächst verhalten los. Erst nach 25 Minuten wurde Inter gefährlich, ein Schuss von Nicolò Barella landete an der Unterkante der Latte. Kurz vor der Pause traf dann Thuram, Mchitarjan machte alles klar, die große Meisterparty konnte beginnen.