FC Venedig: Drake investiert, Bodie erste Präsidentin der Serie A

SID 08.05.2026 • 11:13 Uhr Bodie wird damit die vierte Frau in der Geschichte der Serie A, die einen Klub führt.

Der frischgebackene Serie-A-Aufsteiger FC Venedig hat mit Francesca Bodie erstmals eine Frau als Präsidentin des Klubs vorgestellt. Damit wird die 41-Jährige in der kommenden Saison die einzige Frau an der Spitze eines Klubs in Italiens erster Liga sein.

Investoren pumpen 100 Millionen in Venedig

Mit dem Führungswechsel beim Tabellenführer der Serie B geht eine umfangreiche Kapitalerhöhung einher. Internationale Investoren stellen dem FC Venedig rund 100 Millionen Euro zur Verfügung, um den Klub langfristig in der Serie A zu etablieren.

Zu den neuen Investoren des FC Venedig zählt unter anderem US-Rapper Drake, der bereits 2024 am finanziellen Neustart des Klubs beteiligt war. Tim Leiweke, Vater der neuen Präsidentin und künftiger Co-Vorsitzender des operativen Komitees, kündigte Investitionen in Nachwuchs und Infrastruktur an – inklusive eines neuen Stadions. Bodie betonte, sie wolle die Tradition des Klubs bewahren und zugleich eine „Siegermentalität“ entwickeln.

Serie A: Vierte Klubchefin