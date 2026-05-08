Nach 5:0: Frosinone Calcio schafft spektakulären Serie-A-Aufstieg

SID 08.05.2026 • 22:30 Uhr Frosinone hatte in der vergangenen Saison nur mit Glück den Abstieg in die 3. Liga verhindert - nun geht es wieder nach oben.

Frosinone Calcio kehrt nach zwei Jahren in die italienische Serie A zurück. Das Team aus der Nähe von Rom verteidigte am letzten Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen Mantova 1911 den zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Tabellenführer FC Venedig stand schon zuvor als künftiger Erstligist fest.