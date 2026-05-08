Nach 5:0: Frosinone Calcio schafft spektakulären Serie-A-Aufstieg

Frosinone Calcio kehrt nach zwei Jahren in die italienische Serie A zurück. Das Team aus der Nähe von Rom verteidigte am letzten Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen Mantova 1911 den zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg berechtigt. Tabellenführer FC Venedig stand schon zuvor als künftiger Erstligist fest.
Frosinone zurück in der Serie A
Frosinone hatte in der vergangenen Saison nur mit Glück den Abstieg in die 3. Liga verhindert - nun geht es wieder nach oben.
Frosinones Trainer Massimiliano Alvini (l.)
© AFP/SID/TIZIANA FABI
Frosinone hatte in der vergangenen Saison nur mit Glück den zweiten Abstieg in Folge verhindert. Für den Klub ist es nach 2015, 2018 und 2023 der vierte Aufstieg in die Serie A, der Klassenerhalt gelang dort noch nie.