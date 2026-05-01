FC Venedig steigt in Serie A auf – Mantova macht’s möglich

SID 01.05.2026 • 18:38 Uhr Der FC Venedig steigt in die Serie A auf. Das Team um den deutschen Stürmer Lion Lauberbach darf sich bei Mantova 1911 bedanken.

Der FC Venedig kehrt nach einem Jahr in die italienische Serie A zurück. Dank Schützenhilfe aus Mantova ist dem Team um den deutschen Stürmer Lion Lauberbach der Aufstieg schon am vorletzten Spieltag trotz eines 2:2 (1:0) bei Spezia Calcio sicher.

Venedig bleibt Spitze der Serie B

Venedig verspielte in der Schlussphase ein 2:0, profitierte aber davon, dass Mantova 1911 gegen Verfolger AC Monza in der Nachspielzeit zum 3:2 traf. Venedig (79 Punkte) führt die Tabelle der Serie B vor Frosinone Calcio (78) und Monza (75) an.

Frosinone vor Aufstieg gegen Mantova

Frosinone braucht am letzten Spieltag gegen Mantova noch einen Punkt, um sicher aufzusteigen. Um das dritte Ticket für Italiens Oberhaus spielen die Mannschaften auf den Rängen drei bis acht.

Venedig startet 15. Serie-A-Saison