Klatsche in Rom: Gosens mit Florenz noch nicht durch

SID 04.05.2026 • 22:45 Uhr Die klare Niederlage der Fiorentina bei der AS Rom ändert nichts an der Ausgangslage, der Patzer der Konkurrenz hilft allerdings.

Trotz der nächsten Niederlage ist Fußball-Nationalspieler Robin Gosens mit der AC Florenz dem Klassenerhalt in der italienischen Serie A ein Stück näher gekommen.

Die Fiorentina kassierte bei der AS Rom eine deutliche 0:4 (0:3)-Pleite. Weil aber kurz zuvor der Tabellen-18. US Cremonese 1:2 gegen Lazio Rom verloren hatte, blieb die Ausgangslage unverändert: Drei Spieltage vor dem Ende liegt Gosens mit seinem Team neun Punkte vor den Abstiegsplätzen, ein Zähler hätte zum sichere Klassenerhalt gereicht.

Florenz auf Kurs Klassenerhalt

Die Gegentore durch Gianluca Mancini (13.), den Brasilianer Wesley (17.), Mario Hermoso (34.) und Niccolo Pisilli (58.) schmerzten deswegen dennoch. Gosens stand in der Startelf und spielte durch. Zuletzt hatte der 31-Jährige das Spiel gegen Sassuolo (0:0) mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.