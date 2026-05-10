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Krise verschärft sich: Niclas Füllkrug und Milan müssen bangen

Füllkrug und Milan müssen bangen

Die AC Mailand rutscht weiter in die Krise und kassiert die nächste Niederlage. Daran ändert auch die Einwechslung von Niclas Füllkrug nichts. Die Champions-League-Qualifikation ist in Gefahr.
Wechselt Niclas Füllkrug zurück in die Bundesliga? Transfer-Experte Florian Plettenberg ordnet die Sachlage im SPORT1-Doppelpass ein.
SID
Die AC Mailand rutscht weiter in die Krise und kassiert die nächste Niederlage. Daran ändert auch die Einwechslung von Niclas Füllkrug nichts. Die Champions-League-Qualifikation ist in Gefahr.

Niclas Füllkrug und die AC Mailand müssen in der italienischen Serie A erheblich um die Qualifikation für die Champions League bangen.

Die Rossoneri verloren am drittletzten Spieltag trotz später Aufholjagd mit 2:3 (0:2) gegen Atalanta Bergamo und rutschten nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen auf den vierten Tabellenplatz ab.

AC Milan: Füllkrug kann Pleite nicht abwenden

Von Rang fünf, der lediglich zum Start in der Europa League berechtigt, trennt die Mailänder nur der bessere direkte Vergleich gegen die AS Rom.

Ederson (7.), Davide Zappacosta (29.) und Giacomo Raspadori (51.) schossen die AC tiefer in die Krise. Immerhin die Offensivflaute – seit April war lediglich ein mageres Tor gelungen – konnte die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri am Sonntag beenden.

Die Treffer von Strahinja Pavlovic (88.) und des Ex-Leipzigers Christopher Nkunku (90.+4, Foulelfmeter) verhalfen jedoch nicht zu Zählbarem, auch Nationalstürmer Füllkrug änderte nach seiner Einwechslung in der 58. Minute nichts daran.

Bergamo, das vor zwei Jahren die Europa League gewonnen hatte, verpasst das internationale Geschäft derweil trotz des Erfolgs. Das Aus für Europa besiegelte das Überraschungsteam Como 1907 bereits am frühen Nachmittag. Durch das 1:0 (0:0) bei Absteiger Hellas Verona ist die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas für die siebtplatzierten Bergamasken nicht mehr einzuholen und spielt erstmals in der Vereinsgeschichte europäisch. Sogar die Qualifikation für die Champions League ist noch möglich.

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