Serie A: Aufstieg dank ungewöhnlicher Regel

SID 29.05.2026 • 22:51 Uhr AC Monza kehrt in die Serie A zurück. Der Klub aus der Lombardei verbrachte eine Saison in der Zweitklassigkeit und steigt dank einer ungewöhnlichen Regel auf.

Der italienische Fußballklub AC Monza kehrt nach nur einem Jahr in die Serie A zurück.

Das Team aus der Lombardei verlor zwar im Rückspiel des Playoff-Finales gegen US Catanzaro mit 0:2 (0:1) und hatte das Hinspiel ebenfalls bloß mit 2:0 (0:0) gewonnen.

Darum steigt Monza in die Serie A auf

In Italien gilt eine ungewöhnliche Regel: Bei Gleichstand zählt in den Aufstiegsspielen allerdings das Ergebnis der regulären Saison in der Serie B, da lag Monza als Tabellendritter vor Catanzaro (5.).

Monza folgt damit den direkten Aufsteigern FC Venedig und Frosinone Calcio in die Erstklassigkeit. Auch für Venedig war es eine direkte Rückkehr, Frosinone spielt nach zwei Jahren wieder in der Serie A.