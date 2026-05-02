Serie A: Meisterparty von Inter Mailand verschiebt sich

SID 02.05.2026 • 19:58 Uhr Die SSC Neapel holt bei Como Calcio einen Punkt. Damit verschiebt sich auch die Meisterfeier von Inter Mailand um mindestens einen Tag. Die Nerazzurri haben es am Sonntag in der eigenen Hand.

Die SSC Neapel hat Inter Mailands Meisterparty zumindest um einen Tag verschoben. Der Titelverteidiger kam am 35. Spieltag der Serie A bei Como Calcio zu einem torlosen Remis, hat bei noch drei eigenen Spielen aber neun Punkte Rückstand auf Inter.

Das Team um den deutschen Nationalspieler Yann Bisseck, das zudem die deutlich bessere Tordifferenz aufweist, kann am Sonntag gegen Parma mit einem Punktgewinn auch die letzten Zweifel am 21. Meistertitel beseitigen.

Serie A: Inters Meisterschaft wohl nur noch rechnerisch zu verhindern

Neapel belegt mit 70 Punkten momentan den zweiten Platz. Dahinter lauern die AC Mailand (67 Zähler) und Juventus Turin (64), beide Kontrahenten haben mit ihren Sonntagsspielen noch eine Partie in der Hinterhand. Como liegt mit 62 Punkten auf Platz fünf vor AS Rom (61).