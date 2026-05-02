Serie A: Meisterparty von Inter Mailand verschiebt sich

Die SSC Neapel hat Inter Mailands Meisterparty zumindest um einen Tag verschoben. Der Titelverteidiger kam am 35. Spieltag der Serie A bei Como Calcio zu einem torlosen Remis, hat bei noch drei eigenen Spielen aber neun Punkte Rückstand auf Inter.
Inters Meisterparty verschiebt sich
Das Team um den deutschen Nationalspieler Yann Bisseck, das zudem die deutlich bessere Tordifferenz aufweist, kann am Sonntag gegen Parma mit einem Punktgewinn auch die letzten Zweifel am 21. Meistertitel beseitigen.
Serie A: Inters Meisterschaft wohl nur noch rechnerisch zu verhindern
Neapel belegt mit 70 Punkten momentan den zweiten Platz. Dahinter lauern die AC Mailand (67 Zähler) und Juventus Turin (64), beide Kontrahenten haben mit ihren Sonntagsspielen noch eine Partie in der Hinterhand. Como liegt mit 62 Punkten auf Platz fünf vor AS Rom (61).
Inter winkt in dieser Saison das Double. Das Team von Trainer Cristian Chivu hatte zuletzt bereits das Pokalfinale in Italien erreicht, dort trifft Inter am 13. Mai auf Lazio Rom. Für Inter wäre es der zehnte Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte. Am Sonntag will der italienische Traditionsklub, der in den Playoffs der Champions League für das Achtelfinale sensationell an Außenseiter Bodö Glimt gescheitert war, aber zunächst die Meisterschaft feiern.