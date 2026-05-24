Turiner Derby vertagt: Fan-Schock stoppt Juves CL-Mission

SID 24.05.2026 • 21:54 Uhr Im Vorfeld vom Stadtderby kommt es zu Gewalt zwischen den Fanlagern, die für einen Juventus-Anhänger im Krankenhaus endet.

Das Stadtderby zwischen den italienischen Fußball-Traditionsklubs FC Turin und Juventus Turin am letzten Spieltag der Serie A ist aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ verschoben worden, nachdem einer der Fans von Juventus nach einer Schlägerei mit rivalisierenden Anhängern vor dem Spiel ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Juve-Proteste verzögern Anpfiff

Die für 20.45 Uhr geplante Partie am 38. Spieltag soll offenbar wegen der Proteste der Juve-Anhänger nun auf einen späteren Zeitpunkt am Sonntagabend angesetzt werden, wie Medien übereinstimmend berichteten.

Brisant: Im Fernduell mit der AS Rom und AC Mailand geht es für die Mannschaft von Luciano Spalletti um die letzte Chance auf die Champions League in der kommenden Saison. Während die eigentlich zeitgleich angesetzten Spiele der direkten Konkurrenz mit rund fünf Minuten Verspätung angepfiffen wurden, befanden sich die Juventus-Spieler noch im Kabinentrakt.