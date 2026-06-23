Gattuso zurück in Serie A: Weltmeister übernimmt Lazio Rom

SID 23.06.2026 • 16:10 Uhr Mit Italien verpasste der Weltmeister von 2006 zuletzt die Qualifikation für die WM-Endrunde.

Der frühere italienische Fußball-Nationaltrainer Gennaro Gattuso kehrt wenige Monate nach dem Verpassen der WM-Qualifikation mit der Squadra Azzurra auf die Trainerbank zurück. Der 48-Jährige übernimmt den Erstligisten Lazio Rom, das teilte der Verein am Dienstag mit. Medienberichten zufolge unterschreibt der Weltmeister von 2006 einen Zweijahresvertrag.

Gattuso beerbt Sarri bei Lazio

Für Gattuso ist es die Rückkehr in die Serie A, wo er als Spieler bei der AC Mailand große Erfolge feierte. Er folgt auf Maurizio Sarri, der seinen Vertrag nach einer enttäuschenden Saison vorzeitig aufgelöst hatte.

Lazio beendete die vergangene Spielzeit lediglich auf Rang neun und verlor zudem das Finale der Coppa Italia gegen Meister Inter Mailand. Die Beziehung zwischen Fans und Vereinsführung gilt als angespannt, weite Teile der Anhängerschaft boykottierte zuletzt Spiele aus Protest gegen Klubchef Claudio Lotito.