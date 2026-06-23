Gattuso zurück in Serie A: Weltmeister übernimmt Lazio Rom

Der frühere italienische Fußball-Nationaltrainer Gennaro Gattuso kehrt wenige Monate nach dem Verpassen der WM-Qualifikation mit der Squadra Azzurra auf die Trainerbank zurück. Der 48-Jährige übernimmt den Erstligisten Lazio Rom, das teilte der Verein am Dienstag mit. Medienberichten zufolge unterschreibt der Weltmeister von 2006 einen Zweijahresvertrag.
Gattuso übernimmt Lazio Rom
Gattuso beerbt Sarri bei Lazio
Für Gattuso ist es die Rückkehr in die Serie A, wo er als Spieler bei der AC Mailand große Erfolge feierte. Er folgt auf Maurizio Sarri, der seinen Vertrag nach einer enttäuschenden Saison vorzeitig aufgelöst hatte.
Lazio beendete die vergangene Spielzeit lediglich auf Rang neun und verlor zudem das Finale der Coppa Italia gegen Meister Inter Mailand. Die Beziehung zwischen Fans und Vereinsführung gilt als angespannt, weite Teile der Anhängerschaft boykottierte zuletzt Spiele aus Protest gegen Klubchef Claudio Lotito.
Auch Gattusos Trainerkarriere blieb bislang hinter seinen Erfolgen als Spieler zurück. Sein einziger Titel ist der Gewinn des italienischen Pokals mit der SSC Neapel 2020. Zuletzt betreute er die italienische Nationalmannschaft, scheiterte jedoch trotz sechs Siegen in sieben Spielen in den WM-Playoffs. Der viermalige Champion verpasste damit die dritte Weltmeisterschaft in Folge.