Malagò neuer FIGC-Boss – Rettet er Italiens Fußball?

SID 22.06.2026 • 17:36 Uhr Der 67 Jahre alte Giovanni Malagò folgt auf Gabriele Gravina und soll Italiens Fußballkrise beenden.

Der Sportfunktionär Giovanni Malagò ist am Montag in Rom zum neuen Präsidenten des italienischen Fußballverbands (FIGC) gewählt worden. Der 67-Jährige setzte sich mit 68,56 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Giancarlo Abete, Vertreter des Amateurfußballs, durch und soll Italien aus der fußballerischen Krise führen.

„Abgesehen von der Trainerkategorie habe ich alle Stationen durchlaufen. Ich bin ein Sohn der FIGC. Mein Ziel war es immer, Italien groß zu machen“, sagte Malagò in seiner Rede vor der Wahl. Er folgt auf Gabriele Gravina, der seit 2018 im Amt war und seinen Rücktritt eingereicht hatte, nachdem die italienische Nationalmannschaft im März im Finale der europäischen Play-offs gegen Bosnien-Herzegowina verloren und zum dritten Mal in Folge eine WM verpasst hatte.

Als höchste Instanz der FIGC muss Malagò zunächst einen Nachfolger für Gennaro Gattuso als Nationaltrainer benennen. Ein Kandidat könnte Roberto Mancini sein, der diese Funktion bereits von 2018 bis 2023 ausgeübt hat. 2021 führte er Italien zum Europameistertitel, erst vor einer Woche legte er sein Amt beim katarischen Klub Al-Sadd nieder. Des Weiteren steht die EM 2032, die Italien gemeinsam mit der Türkei ausrichten wird, auf Malagòs Agenda.

Malagò fordert inspirierenden Fußballverband

„Der Fußballverband darf nicht nur verwalten, er muss eine Inspirationsquelle sein“, sagte Malagò: „Er ist die größte soziale Institution des Landes, nicht nur von den Zahlen her. Unsere Wurzeln dürfen nicht nur ein Element der Nostalgie sein, wir müssen sie zu einem Ansporn machen, um auf eine neue, mutige und erfolgreiche, aber ambitionierte Saison zu blicken.“