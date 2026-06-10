Medien: Milan vor Verpflichtung von Glasner

SID 10.06.2026 • 10:22 Uhr AC Mailand soll sich mit Oliver Glasner auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben.

Der italienische Fußball-Erstligist AC Mailand steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Oliver Glasner als Cheftrainer! Die Rossoneri sollen sich mit dem 52 Jahre alten Österreicher auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt haben. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Glasner war zuletzt beim englischen Erstligisten Crystal Palace tätig, dort hatte er sich nach dem Sieg in der Conference League verabschiedet. Das Gehalt in Mailand soll inklusive Bonuszahlungen bei knapp vier Millionen Euro pro Saison liegen.

Glasner gewann mit Frankfurt die Europa League

Die Grundlinien des Vertrags entsprechen jenen des erfolglosen Coachs Massimiliano Allegri, der nach Milans verfehlter Champions League-Qualifikation den Klub verlassen hat.

Zuvor hatte der in Salzburg geborene Glasner unter anderem den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt trainiert. Mit Wolfsburg erreichte er in der Saison 2020/21 die Qualifikation für die Champions League. Mit Eintracht Frankfurt gewann er 2022 die Europa League.

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