Ronaldinho vor Sensations-Comeback

SID 20.06.2026 • 11:41 Uhr Ex-Weltmeister Ronaldinho plant offenbar eine Rückkehr auf den Platz - und das nach elf Jahren Pause.

Gut geplanter PR-Coup oder doch die sensationelle Rückkehr eines Superstars? Die brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho steht mit 46 Jahren angeblich vor einem Comeback – und das in der italienischen Serie C.

Der Weltmeister von 2002 will seine große Karriere in der kommenden Saison offenbar beim drittklassigen FC Ravenna noch einmal aufleben lassen. Am 23. Juni soll der Deal am Rande der WM in Miami offiziell bekannt gegeben werden, berichtet die Gazzetta dello Sport.

Ronaldinho bringt Freude nach Ravenna

„Neue Farben, dasselbe Lächeln. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen und gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani ein neues Kapitel zu schreiben“, wird Ronaldinho zitiert. Fußball sei für ihn schon immer „eine Quelle der Freude gewesen, und genau diesen Geist möchte ich nach Ravenna bringen“.

Ravenna-Boss Ignazio Cipriani, der seit Jahren eine Freundschaft mit Ronaldinho pflegen soll, sprach von „etwas Außergewöhnlichem für unseren Verein. Er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball reicht weit über seine Leistungen auf dem Platz hinaus.“

Unklare Einsatzzeiten für Ronaldinho

Ronaldinho, der derzeit bei der Weltmeisterschaft als Botschafter unterwegs ist, hatte das letzte Spiel seiner großen Karriere im September 2015 für Fluminense absolviert. Im Juli beim Start der Vorbereitung des FC Ravenna, der in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheitert war, soll Ronaldinho auf den Rasen zurückkehren. Wie oft er dann tatsächlich spielen wird, ist offen. Manche Medien in Italien schrieben von nur einem Einsatz.