Yann Sommer verlässt Inter: Torwart-Ikone vor Brügge-Wechsel?

SID 30.06.2026 • 10:52 Uhr Zuletzt war der Schweizer bereits mit dem belgischen Meister FC Brügge in Verbindung gebracht worden.

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Yann Sommer verlässt den italienischen Fußball-Meister Inter Mailand nach drei Jahren. Der auslaufende Vertrag des 37-Jährigen wird nicht verlängert, teilte Inter am Dienstag mit. Zuletzt war der Schweizer bereits mit dem belgischen Meister FC Brügge in Verbindung gebracht worden.

Sommer prägt Inters Titel-Jahre

„Sommers Präsenz zwischen den Pfosten war einer der Eckpfeiler des Erfolgs“, teilte Inter zum Abschied mit und erinnerte besonders an die Glanzparaden im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona im Mai 2025. Mit Inter wurde der Schlussmann 2024 Meister und toppte dies im Mai 2026 mit dem Gewinn des Doubles.