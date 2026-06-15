Atalanta Bergamo schnappt sich Sarri – Trainer-Coup perfekt!

SID 15.06.2026 • 17:00 Uhr Maurizio Sarri übernimmt beim Europa-League-Sieger von 2024 den Trainerjob.

Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der Tabellensiebte der abgelaufenen Serie-A-Saison am Montag bestätigte, folgt Maurizio Sarri auf den vor knapp einer Woche entlassenen Raffaele Palladino.

Der 67-Jährige kommt nach zwei Amtszeiten innerhalb von fünf Jahren von Lazio Rom in die Lombardei. Unter dem 42 Jahre alten Palladino hat der Europa-League-Sieger von 2024, der Bayer Leverkusen im Finale die einzige Pflichtspielniederlage ihrer Doublesaison zugefügt hatte, eine weitestgehend enttäuschende Saison gespielt.

Sarri bringt Erfahrung zu Atalanta

Mit Mühe sicherte der Klub am Ende immerhin noch die Conference-League-Qualifikation. In der Champions League scheiterte Atalanta nach einem furiosen Comeback in den Playoffs gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale krachend an Bayern München.