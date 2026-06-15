Atalanta Bergamo schnappt sich Sarri – Trainer-Coup perfekt!

Der italienische Fußball-Erstligist Atalanta Bergamo ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Wie der Tabellensiebte der abgelaufenen Serie-A-Saison am Montag bestätigte, folgt Maurizio Sarri auf den vor knapp einer Woche entlassenen Raffaele Palladino.
Neuer Trainer-Job für Sarri fix
Der 67-Jährige kommt nach zwei Amtszeiten innerhalb von fünf Jahren von Lazio Rom in die Lombardei. Unter dem 42 Jahre alten Palladino hat der Europa-League-Sieger von 2024, der Bayer Leverkusen im Finale die einzige Pflichtspielniederlage ihrer Doublesaison zugefügt hatte, eine weitestgehend enttäuschende Saison gespielt.
Sarri bringt Erfahrung zu Atalanta
Mit Mühe sicherte der Klub am Ende immerhin noch die Conference-League-Qualifikation. In der Champions League scheiterte Atalanta nach einem furiosen Comeback in den Playoffs gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale krachend an Bayern München.
Mit Sarri setzt „La Dea“ auf geballte Erfahrung: über 800 Profispiele als Trainer, der Titel in der Europa League mit Chelsea (2019), ein Scudetto mit Juventus Turin (2020) und drei aufeinanderfolgende Spielzeiten, in denen er den Punkterekord der SSC Neapel (2016 bis 2018) gebrochen hat. In Rom lief es jüngst jedoch eher holprig: Nach Platz neun und dem damit verpassten europäischen Wettbewerb musste Sarri seinen Stuhl räumen.