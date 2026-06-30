Rekord-Ablöse: Aufsteiger holt Ex-DFB-Profi

SID 30.06.2026 • 11:29 Uhr Der deutsche Verteidiger Armel Bella-Kotchap wechselt innerhalb Italiens - und das zu einem Aufsteiger.

Serie-A-Aufsteiger FC Venedig hat den deutschen Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap vom Ligakonkurrenten Hellas Verona verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 mit Option auf eine weitere Saison, wie Venedig mitteilte.

Die Ablösesumme soll bei rund zehn Millionen Euro liegen und damit einen Rekord für den venezianischen Klub darstellen, berichteten italienische Medien.

„Ich bin sehr glücklich, ein Spieler von Venezia zu sein, und bereit, alles für diesen Klub zu geben“, sagte Bella-Kotchap nach der Vertragsunterzeichnung.

Bella-Kotchap schwärmt von Venezia

Seine Profikarriere begann Bella-Kotchap beim VfL Bochum, wo er 2019 debütierte und maßgeblich zum Bundesliga-Aufstieg 2021 beitrug. Im Anschluss wechselte er zum FC Southampton in die Premier League.

Es folgte eine Leihe zur PSV Eindhoven, ehe er zu Hellas Verona wechselte. In der vergangenen Spielzeit kam Bella-Kotchap auf 20 Einsätze in Serie A und Coppa Italia.