Trainer-Hammer: SSC Neapel holt Allegri bis 2029 zurück

SID 03.07.2026 • 11:14 Uhr Der einstige Meistercoach bleibt nicht lange ohne Amt.

Der italienische Vizemeister SSC Neapel hat Massimiliano Allegri als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 58-Jährige, der einst auch als Spieler für Napoli kickte, unterschrieb laut Klubangaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. In der vergangenen Saison hatte er noch beim Ligakonkurrenten AC Mailand gearbeitet.

Allegri beerbt Conte in Neapel

Nach dem verpassten Einzug in die Champions League folgte bei Milan ein personeller Rundumschlag, der auch Allegri den Job kostete. In Neapel beerbt er Antonio Conte, der offenbar neuer italienischer Nationaltrainer werden soll.