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Entscheidung um DFB-Ass Yann Bisseck gefallen

Bisseck-Entscheidung gefallen

Yann Bisseck wurde mit Inter Mailand als Stammspieler Meister und Pokalsieger. Sein Vertrag wird verlängert. Das gibt der Verein offiziell bekannt.
Yann Aurel Bisseck wurde von Julian Nagelsmann nicht für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert. Am SPORT1-Mikro verrät er, dass er unter Jürgen Klopp zum engeren Kreis gehört.
SID
Yann Bisseck wurde mit Inter Mailand als Stammspieler Meister und Pokalsieger. Sein Vertrag wird verlängert. Das gibt der Verein offiziell bekannt.

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck hat seinen Vertrag beim italienischen Doublegewinner Inter Mailand bis 2031 verlängert.

Das gab der Verein am Mittwoch bekannt und nannte den 25-Jährigen in der Pressemitteilung „die überragende Figur in der Abwehr“ mit einer „beeindruckenden körperlichen Präsenz“.

Bisseck verlängert bei Inter – greift er auch bei Klopp an?

Sein bisher einziges Länderspiel hat Bisseck im Viertelfinalrückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) absolviert. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnte er weitere Chancen bekommen.

Für Inter ist das frühere Köln-Talent Bisseck unverzichtbar: Er ist Stammspieler und der zentrale Mann in der Inter-Dreierkette. Seine Vertragsverlängerung dürfte ein deutliches Gehaltsplus bedeuten.

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