Entscheidung um DFB-Ass Yann Bisseck gefallen

SID 29.07.2026 • 19:15 Uhr Yann Bisseck wurde mit Inter Mailand als Stammspieler Meister und Pokalsieger. Sein Vertrag wird verlängert. Das gibt der Verein offiziell bekannt.

Fußball-Nationalspieler Yann Bisseck hat seinen Vertrag beim italienischen Doublegewinner Inter Mailand bis 2031 verlängert.

Das gab der Verein am Mittwoch bekannt und nannte den 25-Jährigen in der Pressemitteilung „die überragende Figur in der Abwehr“ mit einer „beeindruckenden körperlichen Präsenz“.

Bisseck verlängert bei Inter – greift er auch bei Klopp an?

Sein bisher einziges Länderspiel hat Bisseck im Viertelfinalrückspiel der Nations League gegen Italien (3:3) absolviert. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp könnte er weitere Chancen bekommen.