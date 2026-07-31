Im Alter von 66 Jahren: Italien-Legende Franco Baresi ist tot

Maximilian Huber 31.07.2026 • 08:18 Uhr Die italienische Fußball-Legende Franco Baresi ist tot. Der einstige Verteidiger wurde 1982 Weltmeister und zählt zu den großen Legenden der AC Mailand. Er verstarb im Alter von 66 Jahren.

Traurige Nachrichten aus der Fußballwelt: Die italienische Legende Franco Baresi ist tot, das gab sein ehemaliger Klub AC Mailand am frühen Freitagmorgen bekannt. Baresi verstarb im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit und nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht auf Freitag.

„Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte. Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden. Wir müssen stark sein und jede noch so kleine Kraft mobilisieren, selbst in dieser traurigsten aller Zeiten“, schrieb der italienische Klub in einem Statement.

Baresi wurde 1982 Weltmeister

Baresi wurde unter anderem 1982 Weltmeister mit Italien und gewann 1994 mit Milan die Champions League. Insgesamt absolvierte Baresi 716 Pflichtspiele für die Rossoneri und wurde auf der Position des Liberos zur Legende.

2025 war beim Italiener ein Knoten an der Lunge entfernt worden, seitdem hatte sich der einstige Verteidiger in Behandlung befunden. Er kämpfte sich zurück und war einer der letzten Fackelträger, der die olympische Flamme bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 trug.

Bereits im Verlauf dieser Woche waren zunächst Falschmeldungen über den Tod des Italieners kursiert, die sein früherer Klub zurückgewiesen hatte.

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