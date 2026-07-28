Mancini zurück: Italiens EM-Held wieder Coach – Ranieri kommt

SID 28.07.2026 • 15:40 Uhr Der 61-Jährige hat die Azzurri 2021 zum EM-Titel geführt. Gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor Claudio Ranieri soll Mancini den Neuaufbau schaffen.

Roberto Mancini kehrt als Nationaltrainer Italiens zurück. Der 61-Jährige, der die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel geführt hatte, übernimmt das Amt, das er von 2018 bis 2023 bereits innehatte. Der Verpflichtung des früheren Nationalspielers war ein chaotischer Auswahlprozess vorangegangen. Pep Guardiola und Carlo Ancelotti sagten ab, Andrea Pirlo schien den Posten sicher zu haben, wurde wegen eines Vertrags mit einem russischen Wettanbieter jedoch aussortiert.

Ranieri beerbt Maldini als Sportchef

Neben Mancini soll auch der frühere Vereinstrainer Claudio Ranieri (74) beim Neuaufbau helfen. Der einstige Meistertrainer des englischen Premier-League-Klubs Leicester City, der bis 2025 bei der AS Rom verantwortlich war, übernimmt die Position des Sportdirektors. Ranieri folgt auf Paolo Maldini, der das Amt nur wenige Tage ausgeübt hatte.