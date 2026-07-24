Guardiola sagt ab – Pirlo übernimmt Italiens Nationalteam

SID 24.07.2026 • 20:04 Uhr "Pirlo hat zugesagt", schrieb die Gazzetta dello Sport am Freitag. Der 47-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis zur WM 2030.

Pep Guardiola wollte nicht, nun macht wohl Andrea Pirlo das Rennen: Der Weltmeister von 2006 wird aller Voraussicht nach neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Pirlo vor Vertrag bis WM 2030

„Pirlo hat zugesagt“, schrieb die Gazzetta dello Sport am Freitag. Der 47-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis zur WM 2030, die offizielle Vorstellung sei für kommende Woche geplant. Nach drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge steht das italienische Team vor einem Neuaufbau.

Pirlos Trainerkarriere ist bislang überschaubar. In der Saison 2020/21 belegte er mit Juventus Turin, zuvor neunmal in Folge Meister, nur den vierten Platz und wurde entlassen. Auch beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK (2022/23) und Sampdoria Genua (2023/24) blieb er nur ein Jahr. Zuletzt stand er beim United FC Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag.