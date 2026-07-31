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Trauer um AC-Milan-Ikone: Franco Baresi (66) ist tot

Milan-Legende Baresi mit 66 Jahren gestorben

Sein früherer Klub AC Mailand bestätigt den Tod des einstigen Liberos.
Baresi starb mit 66 Jahren
Baresi starb mit 66 Jahren
© picture-alliance/ZUMAPRESS.com/SID/Spada
SID
Sein früherer Klub AC Mailand bestätigt den Tod des einstigen Liberos.

Die italienische Fußball-Ikone Franco Baresi ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies bestätigte die AC Mailand am Freitag. Der Klub trauere um „Franco Baresi, der ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 für immer ein untrennbarer und wesentlicher Bestandteil der DNA und der Geschichte des Vereins bleiben wird“, hieß es in einer Mitteilung. Zu den Todesumständen machte Milan keine Angaben.

Milan-Legende Franco Baresi tot

Baresi hatte seine gesamte aktive Karriere als Fußballprofi bei Milan verbracht. Mit dem Klub gewann der frühere Libero unter anderem sechs nationale Meisterschaften und drei Titel im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise der Champions League. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde Baresi 1982 Weltmeister, 1994 Vizeweltmeister sowie WM-Dritter 1990.

„Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte“, schrieb Baresis früherer Klub in seinem Statement. „Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden.“

Laut Gazzetta dello Sport befand sich Baresi zuletzt in einem Krankenhaus am Stadtrand von Mailand. 2025 war er wegen eines Lungenknotens operiert worden. Bereits im Verlauf dieser Woche waren zunächst Falschmeldungen über den Tod Baresis kursiert, die sein früherer Klub zurückgewiesen hatte. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand im Februar hatte Baresi zu den Trägern der Olympischen Flamme gehört.

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