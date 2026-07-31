Trauer um AC-Milan-Ikone: Franco Baresi (66) ist tot

SID 31.07.2026 • 08:21 Uhr Sein früherer Klub AC Mailand bestätigt den Tod des einstigen Liberos.

Die italienische Fußball-Ikone Franco Baresi ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies bestätigte die AC Mailand am Freitag. Der Klub trauere um „Franco Baresi, der ebenso wie sein Trikot mit der Nummer 6 für immer ein untrennbarer und wesentlicher Bestandteil der DNA und der Geschichte des Vereins bleiben wird“, hieß es in einer Mitteilung. Zu den Todesumständen machte Milan keine Angaben.

Milan-Legende Franco Baresi tot

Baresi hatte seine gesamte aktive Karriere als Fußballprofi bei Milan verbracht. Mit dem Klub gewann der frühere Libero unter anderem sechs nationale Meisterschaften und drei Titel im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise der Champions League. Mit der italienischen Nationalmannschaft wurde Baresi 1982 Weltmeister, 1994 Vizeweltmeister sowie WM-Dritter 1990.

„Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Mailand verkörperte“, schrieb Baresis früherer Klub in seinem Statement. „Doch jeder im Verein und alle Milanisti müssen dem Andenken an Franco Baresi gerecht werden.“