Serie A & Coppa Italia bis 2029 live bei DAZN – alle Infos

SID 28.07.2026 • 11:02 Uhr Neben der italienischen Liga laufen auch die Coppa Italia sowie die Supercoppa in Deutschland weiterhin bei dem Streamingdienst.

Fußballfans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Serie A weiterhin bei DAZN verfolgen. Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, wurde die Partnerschaft mit der italienischen Liga bis einschließlich der Saison 2028/29 verlängert.

DAZN zeigt weiterhin Italiens Top-Fußball

Neben den Ligaspielen von Inter Mailand, Juventus Turin oder der AS Rom sind damit ebenso der italienische Pokalwettbewerb (Coppa Italia) sowie die Supercoppa (das Duell zwischen Meister und Pokalsieger) weiter bei DAZN zu sehen. Auch die Spiele der italienischen Nationalmannschaft in der Nations League und der EM-Qualifikation sind Teil des Rechtepakets, ebenso wie Testspiele der italienischen Klubs im August.