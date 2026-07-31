Serie-A-Profi verschwunden! Wo ist Lameck Banda?

Lars Hinzberg 31.07.2026 • 13:13 Uhr Seit nunmehr zwei Wochen wird der Stürmer Lameck Banda bei seinem Verein US Lecce vermisst. Auf Instagram postete er zuletzt ein Video, das jedoch nicht alle Fragen klären kann.

Der sambische Stürmer Lameck Banda wird seit Wochen bei seinem Verein US Lecce vermisst. Nach großen Sorgen gab der 25-Jährige auf Instagram jetzt ein Lebenszeichen, gelöst ist das Rätsel damit aber keinesfalls.

Am 12. Juli startete der Serie-A-Klub mit den Leistungs- und Medizinchecks in die Saisonvorbereitung, ohne Banda. Nach Informationen der italienischen Gazzetta dello Sport ließ der Spieler über seine Agenten mitteilen, es gäbe Probleme mit seinem Reisepass, weshalb er nicht nach Italien einreisen könne. Er wolle einige bürokratische Dinge klären und dann zum Team stoßen.

Serie-A-Profi Lameck Banda wird in Lecce vermisst

Diese Aussagen bestätigte der Verein kurze Zeit später auch selbst und pochte auf eine baldige Rückkehr: „Die U.S. Lecce teilt mit, dass der Spieler Lameck Banda, der bereits zur Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten einberufen wurde, heute die weitere Verzögerung der logistischen und bürokratischen Probleme mitgeteilt hat, die bisher eine Rückkehr nach Italien verhindert haben. Die U.S. Lecce wird die vom Spieler vorgebrachten Umstände eingehend prüfen und behält sich eventuelle Maßnahmen, auch disziplinarischer Art, vor, um die ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des bis zum 30. Juni 2027 laufenden Arbeitsverhältnisses sicherzustellen.“

Seitdem herrscht große Ungewissheit. Vor allem, weil der Sambier nach Informationen der Gazzetta dello Sport und der Zeitung Il Messagero wenig später mit Gepäck an seinem Heimatflughafen in Lusaka gesichtet worden sein soll. In Lecce ist er allerdings nicht angekommen. Die Gazzetta belegt das außerdem mit einem Foto, das aber weder genau datiert ist, noch ist der Stürmer zweifelsfrei zu erkennen.

Nicht das einzige Bild, das im Internet für Rätselraten sorgt: Während seiner Abwesenheit postete Banda zuerst eine Instagram-Story, die ihn beim Fußballspielen im Sand zeigt, wenige Stunden später löschte er den Beitrag wieder. Seine Frau teilt auf Social Media derweil Bilder von Reisen durch Hotels.

Lameck Banda meldet sich auf Instagram

In Lecce reifte so die Sorge, die Abwesenheit des Spielers könnte sportpolitische Gründe haben. Nach dem Klassenerhalt, an dem Banda mit fünf Treffern und vier Assists seinen Anteil hatte, konnten die Italiener den in diesem Jahr auslaufenden Vertrag per Klausel einseitig um ein Jahr verlängern. Für den Stürmer lag aber laut italienischen Medienberichten ein Angebot vom saudi-arabischen Klub Al-Fateh vor, welches Lecce ablehnte.

„Seit zwei Wochen haben wir nichts mehr von ihm gehört, ebenso wenig wie seine Berater. Wir alle machen uns langsam Sorgen, dass etwas passiert sein könnte, das nichts mit Fußball zu tun hat. Die Mannschaft, die ihn wollte, hat sich inzwischen anderen Spielern mit ähnlichen Parametern zugewandt und ist daher nicht mehr interessiert. Ich beginne zu glauben, dass hinter dieser Angelegenheit keine Strategie steckt, um von Lecce irgendetwas zu bekommen, sondern, dass es ein persönliches Problem geben könnte“, zeigte sich Sportdirektor Stefano Trinchera beunruhigt.

Am Donnerstag folgte dann das nächste Kapitel in diesem undurchsichtigen Fall. Der 25-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Video, das ihn gemeinsam mit einem anderen Mann bei einer Trainingseinheit in einem Fitnessstudio zeigt, darunter der Satz: „Focus Session with my Brother“, also: „Fokuseinheit mit meinem Bruder.“ Danach folgte ein zweites Video, das ihn beim Hanteltraining zeigt.